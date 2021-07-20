Де Дзерби оценил жеребьёвку «Шахтёра» в квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби оценил результаты жеребьёвки для «Шахтёра» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, где команде предстоит сыграть с «Генком».

«Если мы хотим попасть в группу Лиги чемпионов, должны проходить два раунда квалификации. Если бы нам достался, например, победитель пары ПСВ – «Галатасарай», было бы точно так же тяжело, как и с «Генком», потому что в Лиге чемпионов все игры очень сложные. «Генк» — команда, в которой выступают молодые талантливые футболисты. Их тренер из Нидерландов. Они много играют в атаке. В прошлом сезоне «Генк» завершил чемпионат на втором месте, а несколько дней назад проиграл «Брюгге» матч за Суперкубок. Я считаю, что это сильная команда. Как и «Шахтёр». В принципе, без разницы, где проводить первый матч, дома или на выезде. Хотя иногда, конечно, разница всё-таки есть, особенно в случае со стадионами, где болельщики очень горячо поддерживают свою команду. Но чтобы пройти, нужно провести два хороших матча, а не один», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт «Шахтёра».

Первый матч между «Шахтёром» с «Генком» пройдёт 3 августа в Бельгии.