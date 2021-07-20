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Украинский футболист погиб в ДТП в Ивано-Франковской области

Украинский футболист погиб в ДТП в Ивано-Франковской области
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Украинский футболист «Прикарпатья-Тепловика» Игорь Цимбалистый скончался в больнице от травм, полученных в ДТП, которое случилось в Бурштыне (Ивано-Франковской области). Футболисту был 31 год.

Как сообщается на странице Национальной полиции Ивано-Франковской области в Facebook, по предварительным данным, в 6:15 утра 36-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым автомобилем Tata.

Мужчина погиб на месте, а трое пассажиров, ехавших с ним в Renault, попали в больницу с повреждениями. Как оказалось позже, одним из них был Цимбалистый. Сначала футболист находился в коме, а затем скончался от полученных травм. Водитель грузовика Tata и его пассажир получили незначительные повреждения.

Фото можно посмотреть на странице Национальной полиции Ивано-Франковской области в Facebook.

Кроме «Прикарпатья» Цимбалистый выступал за «Спартак» Ивано-Франковск, «Коростень», «Энергетик» и тернопольскую «Ниву».

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