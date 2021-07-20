«Аталанта» может подписать Бога в качестве возможной замены Иличичу

«Аталанта» может подписать ивуарийского полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Бога рассматривают на место Йосипа Иличича, который может покинуть клуб из Бергамо этим летом. Как сообщается, словенец больше не является неприкасаемым для главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Джереми Бога в завершившемся чемпионате Италии провёл за «Сассуоло» 27 матчей (20 в основе), забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Бога выступает за «Сассуоло» с 2018 года. Ранее он играл за английский «Бирмингем», испанскую «Гранаду», французский «Ренн», а так был в системе лондонского «Челси».

Контракт Бога с «Сассуоло» действует до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.