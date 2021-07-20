Нападающий «Реала» Йович может уйти в аренду в «Интер»

Сербский форвард «Реала» Лука Йович может покинуть мадридскую команду уже этим летом. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, агент 23-летнего серба Фали Рамадани предложил услуги своего клиента «Интеру». Сообщается, что миланский клуб может арендовать форварда.
Йович выступал за «Айнтрахт» с 2017 по 2019 годы на правах аренды из «Бенфики». После этого немецкий клуб выкупил его за € 22 млн и перепродал в «Реал» за € 63 млн. Минувшей зимой франкфуртцы вновь арендовали сербского футболиста. В минувшем сезоне 23-летний форвард провёл 18 матчей в немецкой Бундеслиге и забил четыре гола.
В конце апреля сообщалось, что «Реал» и «Айнтрахт» могут осуществить обмен нападающими в летнее трансферное окно. Форвард немецкой команды Андре Силва, удачно выступавший в минувшем сезоне, хотел бы продолжить карьеру в Испании. «Сливочные» заинтересовались португальцем и предлагали обмен Йовича на Силву с доплатой за португальца в € 20 млн.
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