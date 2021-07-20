Новичок «Лацио» Хюсай спел антифашистский гимн, ультрас раскритиковали игрока

Новичок римского «Лацио» Эльсеид Хюсай принял участие в традиционном ритуале посвящения после перехода в клуб.

27-летний албанский футболист исполнил песню Bella Ciao («Прощай, красавица»), которая использовалась итальянскими партизанами во время Второй мировой войны. Выбор песни не понравился фанатам римского клуба, известным своими фашистскими взглядами. Ультрас вывесили баннер, назвав Хюсая «червём» и заявив, что «Лацио» — фашистский клуб. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Видео можно посмотреть в аккаунте Luca Nacchio в «Твиттере».

Хюсай перешёл в «Лацио» 17 июля в качестве свободного агента. Защитник выступал за «Наполи» с 2015 по 2021 год.

В минувшем сезоне Хюсай провёл 29 матчей, в которых сделал две результативные передачи и заработал одну жёлтую карточку.