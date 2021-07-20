«Порту» планирует выкупить Груича у «Ливерпуля»
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Полузащитник английского «Ливерпуля» Марко Груич может продолжить карьеру в Португалии. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 25-летним сербским полузащитником интересуется «Порту», который уже брал игрока в аренду в прошедшем сезоне. Португальцы намерены предложить футболисту контракт до 2026 года.
В завершившемся сезоне Груич провёл 39 матчей за португальскую команду и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн. Отметим, контракт футболиста с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.
Кроме «Ливерпуля» и «Порту» футболист выступал за сербские «Црвену звезду», «Колубару», валлийский «Кардифф» и немецкую «Герту».
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