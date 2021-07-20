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«Барселона» отказалась от контракта с H&M, чтобы не ухудшать отношения с Китаем

«Барселона» отказалась от контракта с H&M, чтобы не ухудшать отношения с Китаем
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«Барселона» приняла решение прекратить переговоры по спонсорскому контракту со шведским брендом H&M. Как сообщает Diario Sport, причиной такого решения послужили политические мотивы.

Компания H&M осудила рабочие лагеря с людьми из уйгурского меньшинства и отказалась от сырья из китайского региона Синьцзян. Каталонский клуб, опасаясь недовольства со стороны Китая, прекратил переговоры с текстильной компанией H&M, длившиеся уже несколько месяцев и находившиеся на завершающей стадии.

По информации источника, основные опасения исходили из отдела коммуникаций офиса «Барселоны» в Гонконге. В руководстве клуба в официальной позиции заявили, что просто не достигли успеха в переговорах с брендом, и этот актив не являлся приоритетным для клуба.

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