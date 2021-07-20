«Спартак» сыграет с «Бенфикой», ФИФА наказала российских игроков за допинг. Главное к утру

Московский «Спартак» встретится с португальской «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов, а ФИФА дисквалифицировала трёх российских футболистов за допинг – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» сыграет с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

2. ФИФА объявила о дисквалификации трёх российских футболистов за допинг.

3. Канадский хоккеист системы «Нэшвилла» совершил каминг-аут.

4. Алексей Березуцкий пригласил своего брата Василия в тренерский штаб ЦСКА.

5. «Зенит» интересуется вингером «Эвертона», который ранее выступал за «Шахтёр».

6. «Локомотив» объявил об уходе Ведрана Чорлуки из тренерского штаба команды.

7. Украинец Лунин сыграл за «Реал» с капитанской повязкой.

8. Кокорин забил гол на тренировке «Фиорентины». Клуб посвятил этому пост в соцсетях. Видео.

9. ЦСКА объявил о заключении нового контракта с Кириллом Набабкиным.

10. Футболист АПЛ арестован по подозрению в преступлениях сексуального характера против детей.