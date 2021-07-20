Нигерийский футболист: «Арсенал» надо переименовать в ФК «Африка»

Бывший игрок нигерийского клуба «Саншайн Старс» Деле Олорундаре высказался по поводу перехода в лондонский «Арсенал» полузащитника «Андерлехта» Альберта-Мбойо Самби Локонги.

«Приятно видеть, что «канониры» улучшают свой состав за счёт большого количества африканских игроков. Я считаю, что «Арсенал» надо переименовать в ФК «Африка».

Переход Локонги в команду Артеты свидетельствует, что клуб доверяет африканцам. Раньше было время, когда в Европе считали, что африканцы не годятся даже для скамейки клуба второго дивизиона. Похоже, всё изменилось. Могу только надеяться, что африканские сборные воспользуются этим, чтобы создать крепкие команды, которые смогут показать себя на предстоящем чемпионате мира», — приводит слова Олорундаре Goal.