«Эта Италия войдёт в учебники истории». Манчини высказался о победе на Евро

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в очередной раз высказался о победе своей команды на чемпионате Европы — 2020. В финальном матче итальянцы обыграли национальную команду Англии (1:1, 3:2 в серии послематчевых пенальти).

«Как чемпион Европы я чувствую себя очень хорошо. Это действительно отличное ощущение, и я абсолютно счастлив, особенно за всех итальянцев. Мы все счастливы, потому что создали нечто экстраординарное. Эта Италия войдёт в учебники истории.

Празднование победы на Евро? Я не тусовщик и никогда им не был. Но было действительно приятно отпраздновать. Думаю, что люди будут продолжать это делать — итальянцы будут праздновать всё лето. И это прекрасно», — приводит слова Манчини Sky Sport Italia.