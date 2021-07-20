«Барселона» и «Ювентус» могут осуществить громкий обмен футболистами

«Барселона» и «Ювентус» прорабатывают вариант громкого обмена футболистами. Так, в туринский клуб может перейти форвард каталонцев Антуан Гризманн, а в обратном направлении в таком случае отправится аргентинец Пауло Дибала, информирует Get French Football со ссылкой на L’Equipe.
Подчёркивается, что вариант обмена Гризманна на Дибалу — инициатива «Барселоны». Именно сине-гранатовые инициировали старт соответствующих переговоров с «Ювентусом».
В минувшем сезоне 30-летний Гризманн принял участие в 51 встрече за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Ранее интерес к нему приписывали мадридскому «Атлетико» и ряду клубов из АПЛ. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 60 млн.
В завершившемся чемпионате Италии Дибала провёл 20 матчей (14 в основе), забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Аргентинец перешёл в «Ювентус» в 2015 году. Ранее он выступал за «Палермо» и «Институто». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.
- 20 июля 2021
-
12:15
-
11:50
-
11:47
-
11:28
-
11:26
-
10:54
-
10:50
-
10:23
-
10:09
-
10:01
-
09:49
-
09:29
-
09:28
-
08:55
-
08:30
-
07:58
-
07:38
-
07:21
-
06:57
-
06:37
-
05:57
-
05:40
-
05:15
-
04:40
-
04:14
-
04:02
-
03:01
-
02:19
-
01:33
-
01:21
-
00:51
-
00:43
-
00:24
-
00:13
-
00:00