«Барселона» и «Ювентус» могут осуществить громкий обмен футболистами

«Барселона» и «Ювентус» прорабатывают вариант громкого обмена футболистами. Так, в туринский клуб может перейти форвард каталонцев Антуан Гризманн, а в обратном направлении в таком случае отправится аргентинец Пауло Дибала, информирует Get French Football со ссылкой на L’Equipe.

Подчёркивается, что вариант обмена Гризманна на Дибалу — инициатива «Барселоны». Именно сине-гранатовые инициировали старт соответствующих переговоров с «Ювентусом».

В минувшем сезоне 30-летний Гризманн принял участие в 51 встрече за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Ранее интерес к нему приписывали мадридскому «Атлетико» и ряду клубов из АПЛ. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 60 млн.

В завершившемся чемпионате Италии Дибала провёл 20 матчей (14 в основе), забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Аргентинец перешёл в «Ювентус» в 2015 году. Ранее он выступал за «Палермо» и «Институто». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.