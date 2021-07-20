«Ахмат» представил новый комплект формы на сезон-2021/2022

«Ахмат» продемонстрировал новую форму, в которой будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Она предоставлена компанией Macron, которая стала техническим спонсором команды, сообщает пресс-служба «Ахмата».

Изготовленные по высоким качественным технологиям футболки понравились футболистам. В то же время дизайнеры компании Macron совместно с клубом работают над изготовлением индивидуальной игровой формы команды, которая должна появиться в сентябре этого года.



В минувшем сезоне чемпионом России в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». В квалификацию Лиги чемпионов со второго места пробился московский «Спартак». В зоне еврокубков также финишировали «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». «Ахмат» занял 11-е место.