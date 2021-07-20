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Хвича Кварацхелия может перейти в «Боруссию» М за € 15-20 млн

Хвича Кварацхелия может перейти в «Боруссию» М за € 15-20 млн
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 20-летнего грузина заинтересована мёнхенгладбахская «Боруссия», информирует журналист Sky Sports Макс Билефельд в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, руководство «Боруссии» считает Хвичу «интересным, но дорогим» вариантом перспективного усиления. Сумма возможного трансфера оценивается в € 15-20 млн. «Боруссия» начнёт переговоры по Кварацхелии, если её состав покинет один из действующих нападающих.

Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них — «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария», «Севилья», «Аякс» и «Лидс Юнайтед».

Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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