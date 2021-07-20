«Аталанта» презентовала форму на сезон-2021/2022 с помощью болельщиков
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«Аталанта» представила новую домашнюю форму на следующий сезон. Соответствующий ролик появился в «твиттере» клуба. На видео обычные болельщики надевают новые футболки команды.
Напомним, сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем Евро-2020. В прошедшем сезоне «Аталанта» с 78 очками заняла третье место в Серии А, оставшись в зоне Лиги чемпионов.
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