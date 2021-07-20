«Динамо» представило новую форму на сезон-2020/2021
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«Динамо» в партнерстве с интернет-ритейлером Wildberries и немецким производителем экипировки PUMA представили игровую форму бело-голубых в сезоне-2021/2022.
Новая форма представлена в двух комплектах: основной традиционно выполнен в синем цвете, второй комплект – в белом. Вратарская форма имеет три цветовых решения – чёрный, жёлтый и фиолетовый.
Сочетая актуальные тенденции и историческое наследие, технологичность и стиль, новая форма «Динамо» становится не просто футбольным атрибутом, но и предметом повседневного гардероба.
Также «Динамо» выпустило специальный ролик, в съёмках которого приняли участие футболисты Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Игорь Лещук, а также известные болельщики и друзья клуба.
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