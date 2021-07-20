«Боруссия» подписала контракт с 16-летним Абдулайе Камару

Дортмундская «Боруссия» завершила трансфер полузащитника «ПСЖ» Абдулайе Камару. Он уже прошёл медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт с немецким клубом.



«Абдулайе — очень талантливый и все еще очень молодой игрок, который в последнее время регулярно тренировался с профессионалами в Париже. Мы надеемся, что теперь он будет соответствующим образом развиваться с нами», — цитирует главу отдела профессиональных игроков Себастьяна Келя пресс-служба дортмундской «Боруссии».



16-летний Камару ранее выступал в составе молодежного «ПСЖ». В сезоне-2019/2020 он провел всего пять матчей, в которых не отличился результативными действиями, а в прошлом сезоне француз оставался вне заявки команды.

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