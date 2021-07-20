Президент «Атлетико» прокомментировал возможное возвращение Гризманна из «Барселоны»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо не исключает вероятность возвращения в команду нападающего Антуана Гризманна, который сейчас защищает цвета «Барселоны».

«Возвращение Гризманна? В футболе всё возможно», — приводит слова Сересо издание L’Equipe.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» и «Атлетико» рассматривают вариант обмена Антуана Гризманна на Сауля Ньигеса.

При этом Гризманн рассматривает только два варианта: продолжение карьеры в «Барселоне» и возвращение в «Атлетико». Сауль же предпочитает переход в каталонский клуб вариантам из английской Премьер-лиги.

В минувшем сезоне 30-летний Гризманн принял участие в 51 встрече за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. На счету 26-летнего Сауля два гола и один ассист в 41 матче за «Атлетико».