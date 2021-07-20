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Сергей Прядкин: не думаю, что у «Нижнего Новгорода» есть какие-то финансовые проблемы

Сергей Прядкин: не думаю, что у «Нижнего Новгорода» есть какие-то финансовые проблемы
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию, которая сложилась в «Нижнем Новгороде».

«Для нас это было неожиданностью, когда в СМИ появилась информация по поводу поддержки клуба со стороны региона. Мы держим на контроле ситуацию, пару дней назад мы встречались с РФС и обсуждали вопросы лицензирования. Пока обеспокоенности нет, тем более, что вы указываете на «Тамбов», неоднократно говорили и скажу ещё раз: когда «Нижнему» выдавалась лицензия, все гарантии и требования были выполнены. РФС после «Тамбова» жёстко подошёл к вопросу. Все гарантии от клуба имеются. С руководством клуба мы тоже на связи, могу сказать, что пока никаких отклонений с точки зрения проблем нет.

Бюджет на текущий сезон подтвержден и есть. Что касается долгов, якобы они есть, у меня таких данных нет. Только если по премиальным. У РФС вместе с нашими сотрудниками есть информация, что в августе и сентябре эти долги будут погашены, других долгов в клубе нет. Клуб-то рассчитается. Я не хочу, чтобы были тысячные предупреждения как у «Тамбова», но я не думаю, что у «Нижнего» есть какие-то проблемы», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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