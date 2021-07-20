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В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к крайнему защитнику «Аякса»

В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к крайнему защитнику «Аякса»
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В «Спартаке» опровергли информацию об интересе к крайнему защитнику «Аякса» Шону Клайберу. Ранее о наличии интереса к футболисту со стороны красно-белых сообщил журналист Sport24 Дмитрий Егоров.

«Спартак» не интересуется Шоном Клайбером», — сказал пресс-атташе московского клуба Ярослав Кулёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, Московский «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с португальской «Бенфикой».

Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.

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