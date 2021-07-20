Президент РПЛ: я за того тренера сборной, который принесёт пользу

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался по поводу выбора кандидатуры на пост главного тренера сборной России.

«Я за того тренера сборной, который принесёт пользу», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, домашние матчи отборочной стадии на чемпионат мира — 2022 со Словакией и Кипром сборная России сыграет в Казани и Санкт-Петербурге.



8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани сборная России примет Словакию, начало – в 21:45 мск. 11 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сборная сыграет с Кипром, начало – в 20:00 мск.



Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. На первом месте в группе расположилась хорватская команда (6). Сборная Словакии (5) — на третьем месте, Кипр (4) — на четвёртой строчке, Словения (3) — на пятом месте. Замыкает таблицу национальная команда Мальты (1).