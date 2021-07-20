Головин показал, как готовится к новому сезону в «Монако». Фото

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин показал в своём «инстаграме» процесс подготовки к новому сезону. Футболист выложил фото с тренировки и подписал его: «Вернулся».
В сезоне-2020/2021 Александр Головин провёл за «Монако» 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
Напомним, Александр Головин стал лучшим футболистом группового этапа чемпионата Европы — 2020 по одному из статистических показателей. 25-летний хавбек за три матча преодолел наибольшую дистанцию среди всех игроков — 36 км.
Сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.
- 20 июля 2021
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