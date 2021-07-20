Обухов: в «Торпедо» нам кололи по четыре инъекции и давали 15 таблеток перед матчами

Дисквалифицированный футболист Владимир Обухов рассказал о том, как запрещённые вещества попали в его организм.
«В 2013 году «Спартак» отдал меня в аренду в «Торпедо», где я провёл вторую половину сезона-2012/2013. Методы работы медицинского штаба «Торпедо» ещё тогда вызывали у меня вопросы. За 20 часов до игры нам кололи по четыре инъекции и давали примерно 15 таблеток. Но я был молодой футболист — многого не понимал.
Да и в целом я не имел возможности высказывать свое мнение, так как в контракте у каждого футболиста есть пункт о выполнение всех указаний главного доктора и медицинского персонала. Возразить я не мог, так как нарушил бы правила контракта. Смотря на ту ситуацию спустя восемь лет, у меня на многое открылись глаза. Но, к сожалению, уже ничего не вернуть.
Перед одним из матчей молодёжной сборной в марте 2013 года у меня взяли допинг-пробу. О том, что она была положительная, я узнал только недавно, когда получил письмо из ФИФА. В тот момент я ничего не знал и ни о чем не подозревал.
После консультаций с моими юристами я принял решение не воевать с ФИФА, а проявить максимально возможное сотрудничество. Я сообщил дисциплинарному комитету ФИФА всю информацию, которую знал.
Я также благодарен бывшим партнерам по команде «Торпедо», которые нашли в себе силы, и предоставили в ФИФА свои показания. Так же хочу выразить огромную благодарность юристам из компании SILA и особенно Юрию Зайцеву, который был со мной на связи 24/7 и давал нужные советы для получения минимальной дисквалификации.
Наказание в 6 месяцев за нарушение, которого я не совершал, и за которое должен нести ответственность медицинский штаб «Торпедо», безусловно, является жёстким и не совсем справедливым. Но в данной ситуации я выбрал меньшее из зол, чтобы сохранить свою карьеру.
Я осуждаю любое использование допинга – всегда считал его злом и проявлением нечестности, и никогда не думал, что это может случиться со мной. Сейчас я хотел бы дать совет другим спортсменам – никогда не бойтесь задавать вопросы докторам, если что-то кажется странным или непонятным», — заявил Обухов в интервью Eurostavka.
- 20 июля 2021
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