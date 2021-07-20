«Манчестер Сити» подписал голкипера Скотта Карсона

«Манчестер Сити» подписал полноценный контракт с голкипером Скоттом Карсоном, который ранее выступал за клуб на правах аренды, информирует пресс-служба «горожан».

«Быть частью такого клуба — большая честь для меня. Работать с Гвардиолой и его штабом — это фантастика, и я чувствую, что многому научился с тех пор, как присоединился к команде. Ребята сразу заставили меня почувствовать себя как дома», — приводит слова Карсона официальный сайт «Манчестер Сити».

Скотт Карсон является воспитанником «Лидс Юнайтед». Он находился в аренде в «Манчестер Сити» с августа 2019 года, а права на голкипера принадлежали «Дерби Каунти». С 2007 по 2011 год 35-летний вратарь вызывался в сборную Англии и провёл за национальную команду 4 матча. Именно Скотт Карсон защищал ворота сборной Англии в отборочном матче чемпионата Европы 2008 года со сборной Хорватии (2:3). По окончании сезона-2020/2021 Карсон покинул «Дерби» на правах свободного агента.