Люк Шоу играл с переломами рёбер со сборными Украины, Дании и Италии на Евро-2020
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу отыграл с переломами рёбер большую часть плей-офф чемпионата Европы — 2020, сообщает The Telegraph.
Англичанин получил травму в матче 1/8 финала с национальной командой Германии (2:0). Но полученное повреждение не помешало игроку продолжить выступление на турнире. 26-летний футболист играл с травмой в четвертьфинале с Украиной (4:0), где он сделал 2 голевые передачи, в полуфинале с Данией (2:1 ДВ) и в финале с Италией (1:1, 2:3 по пен.), где он забил единственный гол сборной Англии.
В «Манчестер Юнайтед» ждут, когда Шоу вернётся в расположение клуба после отпуска, чтобы оценить степень повреждения. Всего за шесть матчей Евро Шоу забил один гол и отдал три результативные передачи.
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