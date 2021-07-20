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Петербургские дети вручили Дзюбе кубок из глины

Петербургские дети вручили Дзюбе кубок из глины
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Петербургская художница Валерия Лошак рассказала, что дети из Санкт-Петербурга подарили нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе кубок из глины, сделанный вручную.

«Ура! У нас получилось! Сегодня дети вручили свой кубок лучшему игроку минувшего чемпионата — Артёму Дзюбе. Огромное спасибо «Зениту» за помощь в организации встречи. Наши юные ученики в восторге, что смогли лично вручить свой кубок Артёму Дзюбе. Во время встречи дети пожелали футболисту дальнейших спортивных успехов и сделали памятное фото.

Напомним, на создание альтернативного кубка юные фанаты потратили почти месяц. Он изготовлен из глины и расписан вручную специальными красками», — написала художница в «Инстаграме».

«Чемпионат» определил лучших футболистов Российской Премьер-Лиги в завершившемся сезоне-2020/2021. Первое место занял Дзюба, ставший лучшим бомбардиром чемпионата с 20 голами и отдавший шесть результативных передач.

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