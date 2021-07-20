Фаната «Зенита» арестовали на 10 суток за брошенный в болельщика «Локомотива» файер

Московский районный суд Калининграда постановил арестовать болельщика «Зенита» на 10 суток за брошенный в болельщика «Локомотива» файер, сообщает пресс-служба суда.
Суд установил, что 17 июля незадолго до начала финала Суперкубка России в Калининграде житель Ленинградской области К. распевал песни с содержанием нецензурной лексики, а также зажёг файер и бросил его в людей, «нарушив общественный порядок и выразив явное неуважение к обществу».
«В судебном заседании К. вину в совершении административного правонарушения признал частично, указав, что песен с содержанием нецензурной брани не распевал, тот факт, что кинул файер в болельщика команды «Локомотив», не оспаривал, но указал, что сделал это в ответ на показанный им неприличный жест», — говорится в сообщении.
Суд квалифицировал фаната «Зенита» по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Болельщик был признан виновным и арестован на 10 суток.
- 20 июля 2021
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