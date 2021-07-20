Киевское «Динамо» в товарищеском матче проиграло «Атлетику»

В товарищеском матче киевское «Динамо» проиграло «Атлетику» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Шютценвизе» в Винтертуре (Швейцария) и завершилась со счётом 1:0 в пользу баскской команды.

Единственный гол на 77-й минуте встречи забил нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс. Форвард в касание замкнул прострел Уная Лопеса с левого фланга.

17 июля киевское «Динамо» встретилось с французской «Ниццей» в товарищеском матче. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «орлят». Единственный гол украинской команды забил Илья Шкурин, недавно перешедший из московского ЦСКА.

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону в Швейцарии. Здесь бело-синие проведут ещё два дня, после чего переберутся в Австрию.