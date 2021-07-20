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«Ливерпуль» объявил о продаже двух футболистов

«Ливерпуль» объявил о продаже двух футболистов
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Футболисты Марко Груич и Тайво Авонийи покинули «Ливерпуль», сообщается на официальном сайте английского клуба.

Груич, выступавший на правах аренды за «Порту» в сезоне-2020/2021, заключил полноценный контракт с португальской командой. Авонийи в минувшем сезоне был арендован берлинским «Унионом», который решил выкупить контракт футболиста у мерсисайдцев.

«Все в «Ливерпуле» благодарят Марко и Тайво за вклад в развитие клуба и желают всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Ливерпуля».

Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступив лишь «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», и квалифицировался в Лигу чемпионов.

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