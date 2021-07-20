«Браво, Галицкий!» Салихова восхищена новым стадионом «Краснодара» из чёрного стекла

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение о стадионе «Краснодара» из чёрного стекла, на котором будет играть вторая команда.
«Потрясающий стадион! Браво, Галицкий! Я считаю, что только такие идейные люди должны руководить российским футболом. Не чиновники, которые годами занимают свои посты, доведя спорт до критической отметки, а бизнесмены, которые продемонстрировали на своём примере, что можно возводить современные стадионы такой красоты, каких нет в Европе, в кратчайшие сроки. На мой взгляд, у «Краснодара» лучшая спортивная инфраструктура в России.
А представляете, если бы Галицкому доверили на государственном уровне проект по развитию детско-юношеского футбола в России! Не сомневаюсь, что по всей стране количество футбольных полей и школ выросло бы в разы за очень короткий срок. Одной из проблем российского футбола является отсутсвие инфраструктуры для развития массового детско-юношеского спорта. Особенно в регионах за Уральскими горами. Изменится ли что-то в ближайшие годы?» — написала Салихова в своём телеграм-канале.
Недавно «Краснодар» открыл второй стадион, рассчитанный на 7 тысяч зрителей. Планируется, что там будет играть «Краснодар-2». Автор проекта — архитектурное бюро GMP, которое занималось основным стадионом «Краснодара» и прилегающим к нему парком.
- 20 июля 2021
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