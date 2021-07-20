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Голкипер Уэйн Хеннесси заключил контракт с «Бёрнли»

Голкипер Уэйн Хеннесси заключил контракт с «Бёрнли»
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Вратарь сборной Уэльса Уэйн Хеннесси заключил контракт с «Бёрнли», сообщает пресс-служба английского клуба. Соглашение 34-летнего валлийского голкипера с «Бёрнли» рассчитано на два года с возможностью продления ещё на сезон.

Напомним, Хеннесси стал свободным агентом по окончании сезона-2020/2021, до этого он семь лет выступал за «Кристал Пэлас». В минувшем сезоне вратарь провёл один матч за основную команду «орлов» и не пропустил ни одного мяча. Также Хеннесси играл за «Вулверхэмптон», «Йовил Таун», «Стокпорт Каунти» и «Бристол Сити».

На чемпионате Европы — 2020 голкипер не провёл ни одного матча в составе сборной Уэльса. Основным вратарём команды на турнире был 28-летний голкипер «Лестера» Дэнни Уорд.

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