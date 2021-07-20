«Шахтёр» объявил о переходе защитника «Интернасьонала»
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Защитник «Интернасьонала» Винисиус Тобиас продолжит карьеру в «Шахтёре», сообщается на официальном сайте донецкого клуба. Бразильский футболист перейдёт в «Шахтёр» в феврале 2022 года после достижения совершеннолетия.
Винисиус Тобиас — воспитанник «Интернасьонала» из Порту-Алегри. Защитник играл за юношескую и молодёжную команды «Интернасьонала». В 2021 году Тобиас принял участие в 10 матчах за команду U20 и забил один гол.
Донецкий «Шахтёр» в 26 матчах набрал 54 очка и занял второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Чемпионом Украины стало киевское «Динамо» (65). В тройку лидеров турнира также вошла луганская «Заря» (50). Новый розыгрыш чемпионата Украины стартует 23 июля.
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