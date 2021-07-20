Эндрос Таунсенд стал игроком «Эвертона»

30-летний полузащитник Эндрос Таунсенд заключил контракт с «Эвертоном», сообщается на официальном сайте английского клуба. Соглашение Таунсенда с «Эвертоном» рассчитано до конца июня 2023 года.



«Думаю, все знают, что «Эвертон» — это большой футбольный клуб с серьёзными амбициями. Эта команда старается вернуться туда, где должна быть. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь «Эвертону» в достижении целей. Принять решение о заключении контракта было несложно», — отметил Таунсенд.

Напомним, Таунсенд выступал за «Кристал Пэлас» с 2016 года. В июне текущего года срок действия контракта полузащитника с клубом истёк. В сезоне-2020/2021 Таунсенд принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач.