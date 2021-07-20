«Алашкерт» Григоряна проиграл «Шерифу» в первом матче 2-го раунда отбора Лиги чемпионов
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В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА молдавский «Шериф» переиграл армянский «Алашкерт». Встреча проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 84-й минуте встречи забил нападающий «Шерифа» Энрике Луваннор.
Ответный матч состоится 28 июля на стадионе «Шериф» в Тирасполе. Победитель пары «Алашкерт» — «Шериф» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с победителем пары «Кайрат» (Казахстан) — «Црвена Звезда» (Сербия).
В 1-м раунде квалификации «Алашкерт», которым руководит Александр Григорян, прошёл валлийский «Коннах Куэй» (2:2, 1:0 д.в.). «Шериф» в двух встречах переиграл албанскую «Теуту» (4:0, 1:0).
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