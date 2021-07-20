«Фиорентина» с Кокориным разгромила немецкий клуб в товарищеском матче

В товарищеском матче «Фиорентина» разгромила немецкий клуб «Остермюнхен». Встреча завершилась со счётом 7:1.



Голы за «Фиорентину» забили Никола Миленкович, Джакомо Бонавентура, Альфред Дункан, Лука Раньери, Риккардо Сапонара и Марко Бенасси, оформивший дубль в этой встрече. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену в начале второго тайма, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.