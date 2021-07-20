«Арсенал» отказался от участия в турнире в США из-за вспышки коронавируса

В лондонском «Арсенале» выявлено несколько случае заболевания коронавирусной инфекцией. Из-за этого клуб отказался от участия в предсезонном турнире в США, сообщает Football London со ссылкой на The Athletic.
Отмечается, что заболевшие есть как в главной, так и в молодёжной команде «Арсенала». Все футболисты болеют бессимптомно. «Арсенал» прорабатывает альтернативные варианты завершения предсезонной подготовки.
В предсезонном турнире Florida Cup, помимо «Арсенала», должны были принимать участие «Интер» и «Эвертон».
В минувшем сезоне «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Микеля Артеты в 38 турах набрали 61 очко и не попали в еврокубки, на одно очко отстав от «Тоттенхэм Хотспур». В Лиге Европы лондонская команда добралась до полуфинала, где уступила будущему победителю турнира «Вильярреалу».
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