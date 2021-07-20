Иван Игнатьев посвятил татуировку умершей маме
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Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев на странице в «Инстаграме» поделился фотографией новой татуировки. На ней изображена покойная мама футболиста.
Фото: «Инстаграм» Ивана Игнатьева
О смерти мамы Ивана Игнатьева стало известно в марте текущего года.
В прошлом сезоне Игнатьев провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил два гола (оба — с пенальти) и отдал две результативные передачи. В декабре 2019 года «Рубин» заплатил «Краснодару» за Игнатьева почти € 7 млн. Действующий контракт нападающего с «Рубином» рассчитан до конца сезона-2023/2024.
Напомним, казанский «Рубин» в 30 матчах набрал 53 очка и занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).
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