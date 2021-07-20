KNVB обсудил с Антонио Конте возможное назначение на пост тренера сборной Нидерландов

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) обсудил с бывшим главным тренером «Ювентуса», «Интера» и сборной Италии Антонио Конте возможное назначение на пост наставника нидерландской национальной команды, сообщает журналист Маурицио Пистокки на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, итальянский специалист намерен дождаться хорошего предложения о работе от клуба.



Напомним, в конце июня текущего года пост главного тренера сборной Нидерландов покинул Франк де Бур. В 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Нидерландов проиграла Чехии (0:2). Чешская команда в четвертьфинале турнира встретилась с Данией. Последним клубом Антонио Конте был «Интер», который специалист покинул в мае текущего года.

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