KNVB обсудил с Антонио Конте возможное назначение на пост тренера сборной Нидерландов
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Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) обсудил с бывшим главным тренером «Ювентуса», «Интера» и сборной Италии Антонио Конте возможное назначение на пост наставника нидерландской национальной команды, сообщает журналист Маурицио Пистокки на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, итальянский специалист намерен дождаться хорошего предложения о работе от клуба.
Напомним, в конце июня текущего года пост главного тренера сборной Нидерландов покинул Франк де Бур. В 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Нидерландов проиграла Чехии (0:2). Чешская команда в четвертьфинале турнира встретилась с Данией. Последним клубом Антонио Конте был «Интер», который специалист покинул в мае текущего года.
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