В Чили футболист отпраздновал гол, запрыгнув в мусорный бак

Футболист клуба «Депортес Магальянес» Мигель Орельяна необычным образом отпраздновал гол, забитый в концовке матча с «Артуро Фернандес Виаль» (2:1).

Орельяна забил победный гол на 87-й минуте встречи и побежал к тоннелю у поля. Возле тоннеля стоял мусорный бак, в который с разбегу и запрыгнул чилиец. Погрузившись в бак с головой, футболист сидел там на протяжении нескольких секунд, при этом один из сотрудников «Депортес Магальянес» также окунулся в урну, празднуя гол вместе с Орельяной. Видео опубликовано в «твиттере» Troll Football.

После 10 туров чилийской Примеры Б «Депортес Магальянес» занимает 10-е место в чемпионате. «Артуро Фернандес Виаль» пока провёл в турнире лишь одну игру и занимает последнюю строчку в таблице. «Депортес Магальянес» — четырёхкратный чемпион Чили.