В Гане игрок намеренно забил два автогола, чтобы помешать договорному матчу

24-летний защитник Хасмин Муса из клуба «Интер Эллис» чемпионата Ганы признался, что ему пришлось дважды поразить ворота собственной команды, чтобы сорвать проведение договорной игры. Об этом сообщает портал Give me Sport.

Футболист вышел со скамейки запасных и забил два автогола в последние 12 минут, в результате чего его клуб проиграл 0:7. Видеозаписи автоголов стали вирусными в социальных сетях, так как защитник даже не пытался придать естественный вид этим забитым мячам.

Видео доступно на «Чемпионате».

«После игры моя команда похвалила меня за то, что я сделал. Я пообещал своему тренеру, что если он позволит выйти на поле со скамейки запасных, то я испорчу пари. Дело в том, что я слышал в нашем отеле, что была сделана ставка на точный счёт 5:1 против моего клуба. Я решил испортить эту ставку, потому что в принципе не одобряю эту деятельность», — заявил футболист после матча.

Отметим, это была последняя игра сезона и команда Хасмина Мусы уже вылетела из высшего дивизиона Ганы. Сам футболист был заменён обратно после двух забитых мячей в свои ворота. В свою очередь, его клуб опроверг информацию, что игра носила договорной характер, а федерация футбола Ганы начала расследование данного инцидента.