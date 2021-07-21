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Симеоне: надеюсь, Гризманн сможет добиться больших успехов в «Барселоне»

Симеоне: надеюсь, Гризманн сможет добиться больших успехов в «Барселоне»
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51-летний аргентинский специалист Диего Симеоне, возглавляющий мадридский «Атлетико», отреагировал на слухи о возможном возвращении в стан «матрасников» 30-летнего французского форварда Антуана Гризманна.

«Надеюсь, что Антуан Гризманн сможет изменить ситуацию и добиться больших успехов в «Барселоне», — цитирует заявление Симеоне BarcaTimes в «Твиттере», которое вынесено на обложку свежего печатного издания Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» и «Атлетико» рассматривают вариант обмена Антуана Гризманна на Сауля Ньигеса. При этом Гризманн рассматривает только два варианта: продолжение карьеры в «Барселоне» и возвращение в «Атлетико». Сауль же предпочитает переход в каталонский клуб вариантам из английской Премьер-лиги.

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