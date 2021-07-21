Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лучано Спаллетти организовал игрокам «Наполи» конкурс по перетягиванию каната

Лучано Спаллетти организовал игрокам «Наполи» конкурс по перетягиванию каната
Аудио-версия:
Комментарии

62-летний наставник итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти, проводящий свою первую предсезонную подготовку в новом клубе, решил разнообразить тренировочный процесс и устроил конкурс между игроками по перетягиванию каната, поделив команду на группы. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.

Публикация доступна в «твиттере» «Наполи».

Напомним, в первом матче под руководством Спаллетти «Наполи» разгромил «Анаунию» со счётом 12:0. Клуб объявил о назначении бывшего наставника «Зенита» в мае. Специалист начал работу в итальянском клубе с 1 июля.

Спалетти сменил Дженнаро Гаттузо, которому не удалось вывести команду в Лигу чемпионов. Гаттузо покинул пост главного тренера «Наполи» после окончания сезона и ушёл в «Фиорентину».

Напомним, последним местом работы Спаллетти был миланский «Интер», который он возглавлял с 2017 по 2019 годы. Ранее итальянский тренер работал в таких клубах, как санкт-петербургский «Зенит», «Рома», «Удинезе», «Анкона», «Венеция», «Сампдория» и «Эмполи».

Новость по теме
«Наполи» в первом матче Спаллетти разгромил «Анаунию» со счётом 12:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021