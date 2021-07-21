Местные власти обвиняют сборную Италии во всплеске роста заболеваемости коронавирусом

Чиновники из Рима (Италия) обвиняют президента итальянской федерации футбола Габриэле Гравину в резком увеличении заболеваемости коронавирусом в стране, называя одной из причин этому проведение мероприятий по празднованию победы сборной Италии на чемпионате Европы – 2020. Об этом сообщает Football Italia.



Ранее для футболистов сборной Италии была организована поездка на автобусе с открытым верхом по улицам города, что привело к большому раздражению местных властей, которые настаивали на том, что не давали на это разрешения из соображений безопасности.



«Мы платим цену за так называемый «эффект Гравины», но, к счастью, без осложнений в больницах», — заявил один из экспертов по вопросам здравоохранения в регионе после выявления 681 нового случая заболевания за последние 24 часа. «Мы неизбежно увидим больше случаев из-за потери внимания к празднованию чемпионата Европы, и эта тенденция сохранится ещё несколько дней. Большинство новых случаев — это молодые люди, которые ещё не вакцинированы, так что это ещё раз показывает важность вакцинации».



Эксперт, называя это «эффектом Гравины», возлагает вину за рост числа случаев заболевания коронавирусом на президента Федерации футбола Италии.

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