«Атлетико Минейро» прошёл «Бока Хуниорс» в Кубке Либертадорес в яркой серии пенальти

В Белу-Оризонти (Бразилия) на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между «Атлетико Минейро» и «Бока Хуниорс».

Первая встреча этих команд завершилась безголевой ничьей – 0:0, с аналогичным счётом окончилось и основное время в ответном матче. Таким образом, для выявления сильнейшего им потребовалась серия пенальти, в которой сильнее оказались игроки «Атлетико Минейро».

Первый удар в этой серии пенальти наносил экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Халк, выступающий за «Атлетико Минейро», — его попытка оказалась неудачной, бразилец попал в штангу. Следом за ним бил защитник «Бока Хуниорс» Маркос Рохо, выступавший за московский «Спартак», — ему удалось поразить ворота соперников. Примечательно, что решающий удар в составе «Атлетико Минейро» наносил вратарь Эверсон, сумевший поразить ворота мощнейшим выстрелом под перекладину.