«Атлетико Минейро» прошёл «Бока Хуниорс» в Кубке Либертадорес в яркой серии пенальти

В Белу-Оризонти (Бразилия) на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между «Атлетико Минейро» и «Бока Хуниорс».
Первая встреча этих команд завершилась безголевой ничьей – 0:0, с аналогичным счётом окончилось и основное время в ответном матче. Таким образом, для выявления сильнейшего им потребовалась серия пенальти, в которой сильнее оказались игроки «Атлетико Минейро».
Первый удар в этой серии пенальти наносил экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Халк, выступающий за «Атлетико Минейро», — его попытка оказалась неудачной, бразилец попал в штангу. Следом за ним бил защитник «Бока Хуниорс» Маркос Рохо, выступавший за московский «Спартак», — ему удалось поразить ворота соперников. Примечательно, что решающий удар в составе «Атлетико Минейро» наносил вратарь Эверсон, сумевший поразить ворота мощнейшим выстрелом под перекладину.
- 21 июля 2021
-
03:28
-
03:02
-
02:47
-
02:38
-
02:17
-
02:02
-
00:57
-
00:41
-
00:13
-
00:02
- 20 июля 2021
-
23:43
-
23:27
-
23:15
-
22:59
-
22:51
-
22:25
-
22:21
-
21:47
-
21:43
-
21:36
-
21:30
-
21:10
-
21:05
-
20:30
-
20:24
-
20:03
-
19:54
-
19:44
-
19:35
-
19:26
-
19:05
-
18:53
-
18:53
-
18:32
-
18:24