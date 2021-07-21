«Севилья» получит € 25 млн и Ламелу от «Тоттенхэма», отдав взамен 20-летнего полузащитника

«Севилья» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур» завершают переговоры о сделке с участием двух игроков и внушительной доплате со стороны «шпор». Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, для того, чтобы заполучить 20-летнего испанского атакующего полузащитника Бриана Хиля, принадлежащего «Севилье», но проведшего последний сезон в аренде в «Эйбаре», «Тоттенхэму» придётся выложить крупную сумму в размере € 25 млн и отдать 29-летнего аргентинца Эрика Ламелу. Игроки уже согласовали контракты со своими новыми клубами. Сейчас клубы занимаются подготовкой необходимой документации для завершения переходов.

Бриан Хиль, оцениваемый в € 30 млн, в минувшем сезоне за «Эйбар» принял участие в 30 встречах во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 4 результативными передачами.