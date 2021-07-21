«Севилья» получит € 25 млн и Ламелу от «Тоттенхэма», отдав взамен 20-летнего полузащитника

«Севилья» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур» завершают переговоры о сделке с участием двух игроков и внушительной доплате со стороны «шпор». Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, для того, чтобы заполучить 20-летнего испанского атакующего полузащитника Бриана Хиля, принадлежащего «Севилье», но проведшего последний сезон в аренде в «Эйбаре», «Тоттенхэму» придётся выложить крупную сумму в размере € 25 млн и отдать 29-летнего аргентинца Эрика Ламелу. Игроки уже согласовали контракты со своими новыми клубами. Сейчас клубы занимаются подготовкой необходимой документации для завершения переходов.
Бриан Хиль, оцениваемый в € 30 млн, в минувшем сезоне за «Эйбар» принял участие в 30 встречах во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
- 21 июля 2021
-
04:44
-
04:23
-
04:12
-
03:53
-
03:28
-
03:02
-
02:47
-
02:38
-
02:17
-
02:02
-
00:57
-
00:41
-
00:13
-
00:02
- 20 июля 2021
-
23:43
-
23:27
-
23:15
-
22:59
-
22:51
-
22:25
-
22:21
-
21:47
-
21:43
-
21:36
-
21:30
-
21:10
-
21:05
-
20:30
-
20:24
-
20:03
-
19:54
-
19:44
-
19:35
-
19:26
-
19:05