Агент Брейтуэйта опроверг информацию о возможном уходе игрока из «Барселоны»

Хасан Четинкая, агент 30-летнего датского форварда каталонской «Барселоны» Мартина Брейтуэйта, опроверг информацию о возможном переходе своего клиента в английский «Вулверхэмптон».

«Почему Брейтуэт должен переходить в «Вулверхэмптон» и почему агент, у которого нет игроков в «Барселоне», должен пытаться привести моего игрока в этот клуб? Хотя я знаю, что Мендеш имеет хорошие связи с такими клубами, как «Вулверхэмптон». Однако, думаю это пустая трата времени для всех.

Мартин играет за самый большой клуб в мире, он работает с одним из самых важных тренеров в мире. С первого дня его пребывания в стане сине-гранатовых всё превосходит наши ожидания с точки зрения игрового времени в «Барселоне» и благополучия в клубе, он очень счастлив.

Он был одним из лучших игроков последнего чемпионата Европы с невероятной статистикой, и он продолжит играть в «Барселоне», — цитирует агента Mirror.

Напомним, Брейтуэйт стал игроком «Барселоны» в феврале 2020 года. Трансфер футболиста из «Леганеса» обошёлся каталонскому клубу в € 18 млн. Всего датчанин принял участие в 53 матчах за «Барселону», забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.



