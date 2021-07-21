Английский нападающий немецкого «Байера» Демарай Грей близок к переходу в «Эвертон». Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, 25-летний англичанин в ближайшее время пройдет медицинское обследование для завершения перехода в стан «ирисок». Сообщается, что «Эвертон» заплатит за футболиста £ 1,5 млн (около € 1,7 млн).
Ранее сообщалось, что в Грее лично заинтересован главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес. Отмечалось, что интерес к игроку проявляет и «Кристал Пэлас», однако именно «Эвертон» является фаворитом на футболиста и дорабатывает последние детали сделки.
Напомним, что Демарай Грей стал игроком «Байера» в январе этого года, перейдя из английского «Лестер Сити» за € 2 млн. В составе немецкого клуба он успел провести 10 матчей, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 10 млн, а его контракт с «Байером» рассчитан до 30 июня 2022 года.
- 21 июля 2021
-
07:25
-
06:10
-
05:51
-
05:37
-
04:44
-
04:23
-
04:12
-
03:53
-
03:28
-
03:02
-
02:47
-
02:38
-
02:17
-
02:02
-
00:57
-
00:41
-
00:13
-
00:02
- 20 июля 2021
-
23:43
-
23:27
-
23:15
-
22:59
-
22:51
-
22:25
-
22:21
-
21:47
-
21:43
-
21:36
-
21:30
-
21:10
-
21:05
-
20:30
-
20:24
-
20:03
-
19:54