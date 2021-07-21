Английский нападающий немецкого «Байера» Демарай Грей близок к переходу в «Эвертон». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 25-летний англичанин в ближайшее время пройдет медицинское обследование для завершения перехода в стан «ирисок». Сообщается, что «Эвертон» заплатит за футболиста £ 1,5 млн (около € 1,7 млн).

Ранее сообщалось, что в Грее лично заинтересован главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес. Отмечалось, что интерес к игроку проявляет и «Кристал Пэлас», однако именно «Эвертон» является фаворитом на футболиста и дорабатывает последние детали сделки.

Напомним, что Демарай Грей стал игроком «Байера» в январе этого года, перейдя из английского «Лестер Сити» за € 2 млн. В составе немецкого клуба он успел провести 10 матчей, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 10 млн, а его контракт с «Байером» рассчитан до 30 июня 2022 года.