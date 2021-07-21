Источник: Джака перейдёт в «Рому». На трансфере настоял Моуринью

Трансфер полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаки в «Рому» состоится, утверждает журналист Sky Sport Анджело Манджанте в своём «твиттере».
По информации источника, на следующей неделе 28-летний футболист присоединится к итальянской команде на сборе в Португалии. На покупке Гранита настоял лично главный тренер «волков» Жозе Моуринью. Контракт со швейцарцем уже согласован, клубам осталось урегулировать незначительные детали.
Джака защищает цвета «Арсенала» с 2016 года, а ранее выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 22 млн, контракт футболиста с «канонирами» действует до 2023 года. В минувшем сезоне хавбек провёл 31 матч в английской Премьер-лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Видео гола Джаки со штрафного в ворота «Челси»:
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