Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Джака перейдёт в «Рому». На трансфере настоял Моуринью

Источник: Джака перейдёт в «Рому». На трансфере настоял Моуринью
Аудио-версия:
Комментарии

Трансфер полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаки в «Рому» состоится, утверждает журналист Sky Sport Анджело Манджанте в своём «твиттере».

По информации источника, на следующей неделе 28-летний футболист присоединится к итальянской команде на сборе в Португалии. На покупке Гранита настоял лично главный тренер «волков» Жозе Моуринью. Контракт со швейцарцем уже согласован, клубам осталось урегулировать незначительные детали.

Джака защищает цвета «Арсенала» с 2016 года, а ранее выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 22 млн, контракт футболиста с «канонирами» действует до 2023 года. В минувшем сезоне хавбек провёл 31 матч в английской Премьер-лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Новость по теме
«Ювентус» вступит в борьбу с «Ромой» за Джаку

Видео гола Джаки со штрафного в ворота «Челси»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021