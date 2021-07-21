«ПСЖ» рассчитывает купить Поля Погба у «Манчестер Юнайтед» за € 50 млн

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба может покинуть команду в это трансферное окно.



Как сообщает Daily Mail, клуб раздумывает над продажей 28-летнего футболиста, поскольку не хочет потерять его бесплатно. Контракт француза истекает следующим летом, и пока Поль не выражал желания продлить соглашения.



За ситуацией с Погба следит «Пари Сен-Жермен». Клуб рассчитывает приобрести хавбека этим летом за € 50 млн, что в два раза меньше суммы, за которую его покупал «Манчестер Юнайтед». Агент игрока Мино Райола в настоящее время ведёт переговоры с парижанами об условиях контракта для своего клиента.



В прошлом сезоне Погба провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Видео красивого гола Погба в ворота «Фулхэма»: