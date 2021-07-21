«ПСЖ» рассчитывает купить Поля Погба у «Манчестер Юнайтед» за € 50 млн

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба может покинуть команду в это трансферное окно.
Как сообщает Daily Mail, клуб раздумывает над продажей 28-летнего футболиста, поскольку не хочет потерять его бесплатно. Контракт француза истекает следующим летом, и пока Поль не выражал желания продлить соглашения.
За ситуацией с Погба следит «Пари Сен-Жермен». Клуб рассчитывает приобрести хавбека этим летом за € 50 млн, что в два раза меньше суммы, за которую его покупал «Манчестер Юнайтед». Агент игрока Мино Райола в настоящее время ведёт переговоры с парижанами об условиях контракта для своего клиента.
В прошлом сезоне Погба провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Видео красивого гола Погба в ворота «Фулхэма»:
- 21 июля 2021
-
11:08
-
11:04
-
10:52
-
10:36
-
10:36
-
10:17
-
10:17
-
10:11
-
09:56
-
09:49
-
09:31
-
09:26
-
08:51
-
07:25
-
06:10
-
05:51
-
05:37
-
04:44
-
04:23
-
04:12
-
03:53
-
03:28
-
03:02
-
02:47
-
02:38
-
02:17
-
02:02
-
00:57
-
00:41
-
00:13
-
00:02
- 20 июля 2021
-
23:43
-
23:27
-
23:15
-
22:59