Игорь Осинькин оценил шансы «Крыльев Советов» заполучить Сергея Пиняева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил шансы клуба подписать контракт с Сергеем Пиняевым.



«Он тренируется с нами, действительно хорошо себя показывает. Мы все хотели бы, чтобы он остался в команде и с нами сделал первые шаги в футболе. Надеюсь, этого хочет, и он сам. Но говорить о деталях возможного перехода до подписания контракта будет неправильно.



Мы каждый день думаем: вот должно что-то решиться, но все время дело затягивается. Так что мы просто тренируемся.



Таких, как Пиняев, десяток не может быть. Я бы не хотел говорить о «крутости», сравнивать его с кем-то. У него есть все предпосылки, чтобы стать хорошим футболистом. Он нестандартен, очень быстро думает и принимает решения. Умеет «подлезть» под игрока, на скорости очень легко и быстро выходит на удар, бьет с двух ног. Но не хочу, чтобы его захваливали, чтобы вокруг него был большой ажиотаж. Сергей умный парень, правильно понимает свою ситуацию. Ему сейчас надо сконцентрироваться только на футболе», — цитирует Осинькина Metaratings.



Напомним, «Крылья Советов» стали победителями Футбольной национальной лиги в сезоне-2020/2021, набрав 101 очко в 42 матчах. Таким образом, самарская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится 25 июля.