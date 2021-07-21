Ерохин: надеюсь, помимо стремления к победе в РПЛ с лучшей стороны покажем себя и в ЛЧ

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от предстоящего старта нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
«Мы стараемся в любых обстоятельствах качественно готовиться к сезону, особенно когда изменить ситуацию не можем — ведь прошлогоднее межсезонье с отсутствием времени на подготовку было необычным из-за пандемии. Да, всегда хочется иметь возможность как следует потренироваться перед сезоном, заложить фундамент. Особенно когда предстоят сложные матчи и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Но, с другой стороны, участвовать в официальных играх интереснее, чем тренироваться.
Судя по всему, нам пока удается при разных обстоятельствах делать свое дело, раз выиграли три чемпионата подряд. Хотя в первый раз многие ребята, включая меня, проходили предсезонку после чемпионата мира, где было отдано много сил и эмоций. Во второй раз были полноценные сборы, а в третий из-за пандемии почти сразу начали сезон, едва успев закончить предыдущий. Надеюсь, сейчас мы сработали еще лучше и помимо стремления к победе в чемпионате с лучшей стороны покажем себя и в Лиге чемпионов», — цитируют Ерохина «Известия».
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